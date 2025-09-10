L’inizio dell’anno scolastico in Campania subisce un brusco rinvio a causa del maltempo. La Protezione Civile regionale ha infatti innalzato il livello di allerta meteo da gialla ad arancione a partire dalle ore 14 di oggi, mercoledì 10 settembre, fino alle ore 14 di domani, giovedì 11 settembre.
Comuni che sospendono le lezioni
Mentre Napoli conferma la regolare apertura delle scuole, numerosi comuni hanno disposto la sospensione delle attività didattiche. Tra questi:
Castellammare di Stabia
Portici
Ischia
Pompei
Pozzuoli
Serrara Fontana
Torre Annunziata
Boscoreale
Sorrento
Zone interessate dall’allerta arancione
Le aree più esposte al rischio idrogeologico e ai fenomeni temporaleschi intensi sono:
Zona 1: Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana, Zona 2: Alto Volturno e Matese, Zona 3: Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
Nel resto della Campania, invece, resta attiva l’allerta gialla.
Previsioni e rischi legati al maltempo
Il peggioramento delle condizioni meteorologiche porterà rovesci e temporali localmente molto intensi, con possibili fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. I principali rischi segnalati dalla Protezione Civile riguardano:
allagamenti in locali interrati e piani terra
rigurgito e tracimazione dei sistemi fognari
smottamenti e frane nelle zone a rischio idrogeologico
caduta massi in diverse aree montane
innalzamento dei corsi d’acqua minori con possibili esondazioni
Le raccomandazioni della Protezione Civile
Ai sindaci è stato chiesto di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di mettere in atto i Piani di protezione civile, con particolare attenzione a:
monitoraggio del verde pubblico
messa in sicurezza di strutture esposte a vento e moto ondoso
prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici.