Le nuove varianti Covid in circolazione possono rappresentare ancora un pericolo per anziani, cronici e pazienti fragili. A ricordarlo è Luigi Sparano, segretario provinciale della Fimmg Napoli (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), che invita i cittadini a prenotare subito la vaccinazione.

«Non è un allarme – spiega Sparano – ma abbassare la guardia può essere molto rischioso. Per le categorie a rischio il richiamo anti-Covid resta fondamentale, così come la vaccinazione antinfluenzale. I due vaccini possono essere somministrati insieme: il consiglio è parlarne con il proprio medico di famiglia».

Covid e influenza già in circolazione

Dall’osservatorio degli ambulatori di base, i medici partenopei segnalano i primi casi di virus influenzali stagionali e ribadiscono l’importanza della prevenzione.

Secondo i dati diffusi dalla Fimmg Napoli:

la scorsa stagione è stata la più intensa mai registrata in Italia, con 16,1 milioni di casi di sindromi simil-influenzali;

l’ISS ha segnalato 601 ricoveri in terapia intensiva e 134 decessi per influenza confermata;

in Europa sono attesi virus influenzali di tipo A come predominanti, con la co-circolazione di altri virus respiratori.

«Vaccinarsi è un atto di responsabilità – aggiunge Sparano – non solo verso sé stessi ma verso la comunità. Proteggere anziani, cronici, bambini piccoli e donne in gravidanza è una priorità. I medici di famiglia sono in prima linea per informare e facilitare l’accesso alle vaccinazioni».

Chi ha diritto alla vaccinazione gratuita

La Circolare del Ministero della Salute 2025-2026 prevede la vaccinazione antinfluenzale gratuita e raccomandata per:

over 60;

donne in gravidanza in qualsiasi trimestre e nel postpartum;

bambini dai 6 mesi ai 6 anni;

bambini e adolescenti in terapia cronica con acido acetilsalicilico;

soggetti con patologie croniche o condizioni di fragilità clinica.