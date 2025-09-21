Momenti di paura ieri sera a Torre del Greco, dove si sono uditi colpi d’arma da fuoco in via De Gasperi, a ridosso del litorale. Un uomo di 59 anni è rimasto ferito a una gamba. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, la vittima sarebbe avvicinata da due persone che avrebbero aperto il fuoco contro di lui, esplodendo diversi colpi di pistola. L’uomo, subito soccorso, è trasportato in ospedale: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni per la vita.

Sul luogo del ferimento sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi e sequestrato alcuni bossoli rinvenuti sull’asfalto. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.