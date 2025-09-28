Sangue questa mattina a via Miano, nei pressi del bosco della Reggia di Capodimonte. Un uomo di 33 anni, Umberto Russo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua auto.

Secondo una prima ricostruzione, Russo sarebbe affiancato da uno o più sicari che hanno aperto il fuoco, esplodendo numerosi colpi diretti al parabrezza e alla fiancata del veicolo. L’uomo, gravemente ferito, è immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Vomero, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.

Il modus operandi, rapido e violento, lascia pensare a un regolamento di conti maturato in ambienti criminali, ma gli inquirenti non escludono al momento nessuna pista.

L’omicidio scuote il quartiere

La sparatoria è avvenuta in una zona particolarmente frequentata, nelle vicinanze della Reggia di Capodimonte e non lontano da aree residenziali. Alcuni residenti hanno raccontato di aver udito «diversi spari in rapida successione», seguiti dal fuggi fuggi generale.