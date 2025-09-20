I carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno arrestato in quasi flagranza di reato Luigi Gifuni, 59 anni, imprenditore edile già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato del tentato omicidio di Damiano Romano, 48 anni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le indagini preliminari, l’arrestato avrebbe raggiunto la vittima in strada al culmine di vecchie discussioni per futili motivi. Dopo uno schiaffo al volto, Gifuni avrebbe estratto una pistola ed esploso un colpo, ferendo Romano all’addome, per poi darsi alla fuga.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dalla moglie e accompagnata d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Le indagini

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Rilievi di Castello di Cisterna, che hanno effettuato i sopralluoghi e i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’Autorità Giudiziaria di Nola ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso il carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Contesto e precedenti

L’episodio si inserisce in un contesto di attriti personali che, secondo gli investigatori, sarebbero maturati da tempo. Gli inquirenti stanno ora valutando eventuali ulteriori responsabilità e verificando la provenienza dell’arma utilizzata.