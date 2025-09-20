Un uomo di circa cinquant’anni è stato trasportato d’urgenza questa mattina all’ospedale Villa Betania di Napoli dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’episodio sarebbe avvenuto a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, il ferimento si sarebbe verificato in via Pomigliano, nei pressi della concessionaria Romano Auto. Le condizioni dell’uomo sono gravi e i medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili della sparatoria.