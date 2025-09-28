Momenti di paura ad Afragola, dove un uomo di 75 anni, affetto da problemi cardiaci e diabete, è stato aggredito in piazza Castello da una persona con gravi disturbi psichici e comportamentali. L’anziano, spinto con violenza e scaraventato a terra, ha riportato la frattura del setto nasale.

Le condizioni della vittima

Trasportato in ospedale, il pensionato è sottoposto a una TAC e dovrà essere visitato da uno specialista in chirurgia maxillo-facciale per valutare la necessità di un intervento.

La denuncia della figlia

A raccontare l’episodio è stata la figlia della vittima, che ha denunciato la situazione attraverso i social:

«Non è la prima volta che quest’uomo aggredisce persone, soprattutto anziani, e semina paura in città. La sua famiglia lo lascia circolare liberamente, sostenendo che non è capace di intendere e di volere, ma intanto continua a creare danni, anche vicino alle scuole, rompendo auto in sosta e spaventando i passanti. Probabilmente ha colpito mio padre credendo che la collanina fosse d’oro, quando invece era di metallo. Serve un intervento immediato per la tutela di tutti».

L’intervento di Borrelli

La vicenda è segnalata anche al deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato con fermezza:

«È necessario che le autorità competenti intervengano subito per verificare i fatti ed evitare il ripetersi di episodi simili. Informeremo il sindaco di Afragola affinché sia trovata una soluzione che garantisca, da un lato, le cure necessarie all’uomo che soffre di disturbi psichici e, dall’altro, la sicurezza dei cittadini, che hanno il diritto di vivere e muoversi senza paura».

Sicurezza e tutela

Il caso riaccende il dibattito sulla gestione di persone affette da disturbi psichici che, se non adeguatamente seguite, possono diventare un pericolo per sé stesse e per la collettività.