Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Villaricca dopo aver aggredito un giovane di 18 anni di origini malesi impegnato come volontario nel servizio d’ordine durante la festa dei Gigli. Le indagini, condotte rapidamente dai militari della locale caserma, hanno portato all’identificazione di un 36enne e due 31enni del posto. I tre dovranno rispondere di aggressione e lesioni in concorso a sfondo razziale.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava regolando l’afflusso dei partecipanti alla festa quando è stato improvvisamente aggredito. A seguito dell’attacco, il 18enne ha riportato lesioni che hanno richiesto cure mediche con prognosi di sette giorni.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri sono risaliti ai responsabili analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’operazione ha permesso di identificare rapidamente i tre autori e procedere alla denuncia, dimostrando l’efficacia delle attività investigative coordinate dalle forze dell’ordine locali.