Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno identificato i presunti responsabili dell’aggressione avvenuta lo scorso aprile ai danni di un uomo di 46 anni, con legami di parentela con esponenti del clan Graziano.

L’aggressione

La vittima era stata colpita ripetutamente con un casco da due giovani a bordo di uno scooter. L’episodio era rimasto inizialmente senza chiari responsabili.

Le indagini

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno individuato i presunti aggressori, entrambi considerati vicini al clan Cava. La Procura di Avellino ha disposto perquisizioni domiciliari, nel corso delle quali sono stati rinvenuti elementi utili alle indagini.

Il contesto

Restano da chiarire le ragioni dell’aggressione, che gli investigatori ritengono non casuale e potenzialmente legata alle storiche tensioni tra i clan Cava e Graziano, contrapposti da anni nel Vallo di Lauro.