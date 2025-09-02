Tragedia nella notte: il corpo di Antonino Masilotti, agente della polizia municipale di Pontecagnano, è stato rinvenuto nella sua abitazione. L’uomo, di cui non si avevano notizie dalla mattina precedente, è stato trovato senza vita dal personale sanitario del Vopi, intervenuto con un’ambulanza e un’auto medica. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Secondo quanto ricostruito, Masilotti avrebbe compiuto un gesto estremo utilizzando la pistola di ordinanza. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha espresso il proprio dolore con un messaggio sui social:

“Oggi Pontecagnano Faiano piange una perdita immensa. Ci ha lasciati Antonino Masilotti, agente della nostra polizia municipale, un uomo che ha onorato la divisa con professionalità, pacatezza, dedizione e grande umanità. Antonino non era soltanto un fedele servitore della nostra comunità: era un esempio per tutti, un amico sincero, una persona perbene. Con il suo modo gentile e rispettoso sapeva farsi apprezzare da chiunque lo incontrasse. Io ho avuto quella fortuna, e mentre scrivo sento una pesantezza d’animo e una tristezza immensa per ciò che è accaduto”.