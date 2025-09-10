Tragedia nella notte in provincia di Napoli. Un grave incidente stradale avvenuto a Torre del Greco è costato la vita a Annunziata Mele, 22 anni, originaria di Acerra. La giovane si trovava in sella a una moto insieme a un uomo di 38 anni, rimasto gravemente ferito e attualmente ricoverato in prognosi riservata. Per Annunziata, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Nata il 9 aprile 2003, Annunziata aveva festeggiato i suoi 18 anni nel 2021, circondata dall’affetto di amici e familiari. Sui suoi profili social amava condividere momenti di vita quotidiana, spesso in compagnia delle amiche.

Il tragico incidente ha scosso profondamente la comunità di Acerra, dove la giovane era molto conosciuta e stimata.