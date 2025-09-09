Sta suscitando forti polemiche un commento apparso sulla pagina Facebook Popolo sportivo, in cui Achille Pironti, capitano della Polizia Municipale di Salerno, si è lasciato andare a dichiarazioni offensive nei confronti dei napoletani. Nel post, Pironti ha definito i cittadini partenopei “napulilli”, associandoli a stereotipi negativi come parcheggiatori abusivi, imbroglioni e venditori ambulanti truffatori. Un linguaggio che richiama i peggiori luoghi comuni da curva calcistica, ben lontani dal profilo istituzionale che un ufficiale delle forze dell’ordine dovrebbe mantenere.

Chi è Achille Pironti

Achille Pironti ricopre un ruolo di rilievo all’interno della Polizia Municipale di Salerno. È infatti responsabile di:

Impianti e Tabelle Pubblicitarie – Protocollo SdI – Portale NdR

Nucleo di Polizia Edilizia

Polizia Giudiziaria

Ufficio Notifiche Atti Giudiziari

Ufficio Problematiche Abitative

Una posizione di grande responsabilità che rende ancora più delicata la vicenda, in quanto il suo comportamento online rischia di minare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni.

La reazione politica e sociale

Il commento non è passato inosservato: in poche ore ha raccolto indignazione e segnalazioni. A occuparsi del caso è già il deputato Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea contro episodi di discriminazione e odio sociale.