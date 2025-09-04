Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2:30, si è consumato un drammatico episodio nel quartiere Vicaria-Mercato di Napoli, in via Sant’Arcangelo a Baiano. Un uomo, Ciro Rapuano, 59 anni, è stato trovato senza vita nel letto della propria abitazione, accoltellato dalla moglie, Lucia Salemme di 58 anni.

La dinamica secondo la prima ricostruzione

La donna, anch’essa ferita, avrebbe raccontato agli agenti della Polizia di Stato di essere stata colpita a sua volta dal marito durante una lite. Avrebbe quindi reagito, accoltellandolo mortalmente. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. La donna si trova in questo momento in arresto.

Indagini e rilievi sul posto

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile di Napoli, coordinati da un magistrato della IV sezione della Procura (fasce deboli). L’omicidio si sarebbe consumato in un arco temporale molto breve, tra le 2:30 e le 2:45.

La moglie ricoverata in ospedale

La donna, trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, è stata ricoverata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento si trova sotto interrogatorio da parte degli investigatori per fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.