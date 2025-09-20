La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti della struttura turistica Antico Bagno Nettuno, situata nella località Porto di Marina di Cassano a Piano di Sorrento.

Le contestazioni

L’area in cui sorge il lido è sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali, in quanto dichiarata di notevole interesse pubblico. Le indagini hanno fatto emergere violazioni in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, oltre a occupazione abusiva del demanio marittimo ai sensi del codice della navigazione.

Gli indagati

La Procura procede nei confronti di due persone:

il legale rappresentante della società titolare della concessione demaniale marittima;

un altro soggetto, committente e diretto interessato all’attività elioterapica e di ristorazione, nonché socio della stessa società.

Le opere abusive accertate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, rispetto ai titoli rilasciati sarebbero state realizzate ulteriori e diverse opere non autorizzate, in assenza dei necessari permessi urbanistici e demaniali. Inoltre, i lavori sarebbero stati effettuati senza il deposito dei progetti presso il Genio civile e senza la direzione di un tecnico abilitato.