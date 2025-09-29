Proseguono le attività della polizia locale di Napoli contro l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti solidi urbani. Nell’ultima settimana, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia hanno intensificato i controlli nei quartieri di Marianella e Piscinola, all’interno dell’ottava Municipalità.

Controlli mirati in diverse strade

Le verifiche si sono svolte nelle prime ore del mattino e in fascia serale, con l’impiego anche di personale in borghese per sorprendere i trasgressori sul fatto.

Le operazioni hanno interessato diverse strade, tra cui:

via Nuova dietro la vigna

corso Marianella

via Oliviero Zuccarini, via Miano (Piscinola), via Vecchia Miano (Piscinola), via Ettore Lepore

I risultati: 16 cittadini sanzionati

Gli agenti hanno sanzionato 16 cittadini per violazioni legate al conferimento dei rifiuti: in particolare, l’abbandono fuori dagli orari consentiti e l’utilizzo di siti o contenitori non idonei.

Dall’analisi dei verbali emerge un dato rilevante: circa il 50% dei trasgressori proveniva da Comuni confinanti con l’ottava Municipalità, confermando il fenomeno dello “sversamento pendolare”.

Le prossime azioni

La polizia locale ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con le stesse modalità operative, e verranno estesi ad altri quartieri e strade dell’ottava Municipalità per garantire una copertura sempre più capillare del territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare in maniera decisa l’abbandono dei rifiuti e tutelare decoro urbano, ambiente e vivibilità dei quartieri.