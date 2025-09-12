Dopo anni di proteste e segnalazioni, il management di EAV ha annunciato che i lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta Torre Annunziata – Sorrento saranno effettuati di notte, dalle 22.00 alle 05.45, dal 15 al 22 settembre 2025. La decisione contraddice dichiarazioni precedenti rilasciate a stampa e TV, confermando le segnalazioni avanzate da pendolari e associazioni.

La vicenda

In passato, analoghi interventi sulla linea Baiano e sulle tratte Poggiomarino e Sarno avevano comportato interruzioni di servizio durante il giorno o per interi fine settimana, suscitando proteste e manifestazioni dei pendolari. All’epoca, EAV aveva escluso la possibilità di eseguire i lavori di notte, sostenendo che la sicurezza fosse una decisione esclusiva della società.

Oggi, con la nuova disposizione, emerge un cambio di strategia che conferma quanto denunciato dai comitati dei pendolari: le interruzioni sulla linea di Baiano servono principalmente a spostare i treni sulla linea Sorrento, senza risolvere i problemi dei viaggiatori.

Le reazioni dei comitati e delle associazioni

I comitati pendolari e le associazioni locali, tra cui NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA, CIRCUMVESUVIANA – EAV, A. Cifariello Ottaviano, E(A)Vitiamolo Sperone, Legambiente Campania e Federconsumatori, hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento delle proprie osservazioni, sottolineando però il rammarico per l’atteggiamento di alcuni sindaci che, in passato, non avevano sostenuto le ragioni dei cittadini.

Secondo i portavoce dei comitati, tra cui Enzo Ciniglio, Salvatore Ferraro, Avv. Marcello Fabbrocini, Salvatore Alaia, Mariateresa Imparato e Giovanni Berritto, la scelta di EAV conferma la validità delle loro denunce pubbliche, volte a tutelare i diritti dei pendolari e a contrastare decisioni considerate discriminatorie nei confronti dei cittadini dei comuni serviti dalla linea di Baiano.