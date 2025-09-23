Tragedia nel pieno centro cittadino di Lecce, in via San Lazzaro, dove un uomo di 35 anni, originario di Martano, è morto improvvisamente in strada nella tarda mattinata di oggi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il 35enne, a torso nudo e in evidente stato di agitazione, avrebbe avuto momenti di tensione con alcuni commercianti della zona. Sono stati proprio loro a chiedere l’intervento della Polizia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un malore e sarebbe caduto a terra sotto gli occhi degli agenti.

Alcuni testimoni hanno riferito che il giovane si trovava in fase di ammanettamento quando si è accasciato al suolo. La Questura di Lecce ha però chiarito che, durante l’intervento, non è stato utilizzato alcun dispositivo di immobilizzazione.

I soccorsi e il decesso

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul posto sono giunti il sostituto procuratore Maria Grazia Anastasia e il procuratore aggiunto Alberto Santacatterina, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La polizia sta cercando di ricostruire i minuti precedenti il malore e di rintracciare un possibile testimone che avrebbe incontrato il 35enne poco prima del decesso.