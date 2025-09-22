Un uomo di 52 anni, con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato a Portici con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe chiesto denaro alla madre e, di fronte al rifiuto della donna, l’avrebbe colpita con violenti schiaffi al volto.

La denuncia della vittima

La vittima, in evidente stato di agitazione, ha fermato una pattuglia del Commissariato di Portici-Ercolano in piazza San Ciro, raccontando di essere stata aggredita dal figlio. Non sarebbe stato il primo episodio: la donna ha riferito di altre richieste di denaro e aggressioni subite in passato.

Gli agenti hanno immediatamente rintracciato il 52enne e lo hanno tratto in arresto.

Controlli straordinari tra Portici ed Ercolano

Parallelamente, le forze dell’ordine hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree della movida di Portici ed Ercolano. All’operazione hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

I risultati:

300 persone identificate, di cui una denunciata per detenzione illecita di stupefacenti;

5 persone sanzionate amministrativamente per uso personale di droga;

140 veicoli controllati, con 22 violazioni al Codice della Strada contestate;

2 esercizi commerciali sottoposti a controlli amministrativi.

Le attività rientrano nel piano di sicurezza disposto per garantire maggiore tutela ai cittadini e un presidio più capillare durante le ore notturne.