Un semplice Reel sui social poteva trasformarsi in un reato. È quanto accaduto a un ragazzo di 16 anni, incensurato, fermato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro durante i controlli nella zona dei Decumani.

Minorenne bloccato con due coltelli

Il giovane, intercettato in via del Grande Archivio, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto tra la folla. Nelle tasche aveva due coltelli nuovi di zecca. Alla domanda dei militari ha risposto che servivano “solo per fare una storia” da pubblicare sui social. I coltelli sono stati sequestrati e il 16enne dovrà rispondere di detenzione di armi.

Un altro fermo: coltello a serramanico in tasca

Poco dopo, un ragazzo di 20 anni, originario del Marocco, è stato perquisito: il metal detector ha fatto scattare l’allarme. Anche lui ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. Nelle tasche del jeans nascondeva un coltello a serramanico. Denunciato.

Parcheggiatori abusivi e scooter irregolari

I controlli hanno riguardato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi: due persone recidive sono state denunciate.

Durante la notte, inoltre, un 20enne senza casco ha provato a forzare un posto di blocco: inseguito e fermato, è stato denunciato e lo scooter sequestrato. Altri due giovani sono stati denunciati per guida senza patente e senza casco. In totale sono stati sequestrati sette scooter.

Controlli nei locali della movida

Le verifiche si sono estese anche alle attività commerciali che vendono alimenti e alcolici. Sono state elevate 12 prescrizioni e due sanzioni amministrative da 3.000 euro ciascuna per gravi carenze igienico-sanitarie.

Sospesa l’attività di un laboratorio di preparazione cibi e sequestrati 35 chili di prodotti destinati al kebab.