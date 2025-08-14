La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per l’intera giornata di venerdì 15 agosto. L’allerta riguarda tutto il territorio regionale e prevede piogge e temporali improvvisi.

Orari e intensità dei fenomeni

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale Regionale, i fenomeni temporaleschi potranno verificarsi in qualsiasi momento della giornata, ma con maggiore probabilità tra le 12:00 e le 23:59.

Le precipitazioni saranno rapide e localmente intense, con possibili episodi di:

Grandinate

Fulmini

Raffiche di vento

Rischi e criticità attese

L’allerta riguarda soprattutto il rischio idrogeologico. Tra le principali conseguenze previste:

Allagamenti di aree urbane e sottopassi

Aumento dei livelli dei corsi d’acqua

Scorrimento superficiale delle acque su strade

Caduta di massi e frane

Danni a coperture e strutture esposte al vento

Pericolo per la navigazione a causa del moto ondoso

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita i Comuni a:

Attivare i COC (Centri Operativi Comunali)

Applicare i piani comunali di emergenza

Monitorare lo stato del verde pubblico

Informare la popolazione sulle misure di autoprotezione

Mantenere costante il contatto con la Sala Operativa Regionale

Consigli per i cittadini

Si raccomanda alla popolazione di:

Limitare gli spostamenti non necessari

Evitare aree esposte a rischio di frane e allagamenti

Non sostare sotto alberi o strutture instabili durante i temporali

Prestare attenzione a eventuali comunicazioni ufficiali

Per ulteriori aggiornamenti, consultare il sito ufficiale della Protezione Civile della Regione Campania.