La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per l’intera giornata di venerdì 15 agosto. L’allerta riguarda tutto il territorio regionale e prevede piogge e temporali improvvisi.
Orari e intensità dei fenomeni
Secondo le valutazioni del Centro Funzionale Regionale, i fenomeni temporaleschi potranno verificarsi in qualsiasi momento della giornata, ma con maggiore probabilità tra le 12:00 e le 23:59.
Le precipitazioni saranno rapide e localmente intense, con possibili episodi di:
Grandinate
Fulmini
Raffiche di vento
Rischi e criticità attese
L’allerta riguarda soprattutto il rischio idrogeologico. Tra le principali conseguenze previste:
Allagamenti di aree urbane e sottopassi
Aumento dei livelli dei corsi d’acqua
Scorrimento superficiale delle acque su strade
Caduta di massi e frane
Danni a coperture e strutture esposte al vento
Pericolo per la navigazione a causa del moto ondoso
Raccomandazioni della Protezione Civile
La Protezione Civile invita i Comuni a:
Attivare i COC (Centri Operativi Comunali)
Applicare i piani comunali di emergenza
Monitorare lo stato del verde pubblico
Informare la popolazione sulle misure di autoprotezione
Mantenere costante il contatto con la Sala Operativa Regionale
Consigli per i cittadini
Si raccomanda alla popolazione di:
Limitare gli spostamenti non necessari
Evitare aree esposte a rischio di frane e allagamenti
Non sostare sotto alberi o strutture instabili durante i temporali
Prestare attenzione a eventuali comunicazioni ufficiali
Per ulteriori aggiornamenti, consultare il sito ufficiale della Protezione Civile della Regione Campania.