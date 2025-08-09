Momenti di tensione ieri sera all’ospedale CTO di viale Colli Aminei, dove una donna di 47 anni è finita denunciata dopo aver bloccato per circa un’ora l’accesso all’area dei codici rossi del pronto soccorso.

La protesta

Secondo quanto ricostruito, la donna, in sedia a rotelle, si sarebbe posizionata davanti alla porta d’ingresso dell’area riservata ai pazienti in condizioni critiche, lamentando i lunghi tempi di attesa e chiedendo di essere visitata immediatamente. La sua azione avrebbe rallentato o interrotto le attività del reparto, con potenziali ripercussioni sull’assistenza ai casi più gravi.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno invitato la donna a liberare l’accesso. Al termine dell’intervento, la 47enne è denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Il problema dei tempi di attesa in pronto soccorso

L’episodio riaccende il dibattito sui tempi di attesa nelle strutture di emergenza, tema su cui le associazioni dei pazienti chiedono da tempo interventi strutturali per garantire una gestione più efficiente dei flussi e una risposta più rapida alle urgenze.