Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 95var “Variante Tito–Brienza”, nel territorio comunale di Brienza (Potenza). Lo scontro ha coinvolto un’auto e un furgone ed è avvenuto al km 15,800 della carreggiata.

Nove persone ferite, alcune in condizioni gravi

Il bilancio è di nove feriti, alcuni dei quali in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, coadiuvati dall’eliambulanza dell’ospedale San Carlo di Potenza per il trasferimento dei pazienti più gravi.

Cause in corso di accertamento

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per stabilire con precisione le responsabilità e comprendere le cause dello scontro tra l’auto e il van.

Strada chiusa e disagi alla viabilità

Il tratto interessato della statale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuto anche il personale Anas, impegnato a ripristinare la normale viabilità il prima possibile.