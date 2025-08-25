Un tragico incidente stradale si è verificato ieri mattina lungo la strada provinciale 26/D a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, al confine con Montecorvino Rovella. Nel violento scontro ha perso la vita Vincenzo Bove, 22 anni, originario di Bellizzi. Una ragazza di 21 anni che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’impatto è avvenuto intorno alle 7 del mattino, in un tratto di strada in curva. Una delle due vetture coinvolte avrebbe invaso la corsia opposta, provocando lo scontro frontale con l’altro veicolo.

La violenza dell’impatto ha distrutto la parte anteriore di entrambe le auto. Per il giovane conducente di 22 anni non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Feriti una ragazza di 21 anni e un uomo di 47

La passeggera, una ragazza di 21 anni, ha riportato ferite gravissime. I sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il conducente dell’altra auto, un uomo di 47 anni, ha riportato lesioni lievi e non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato allo scontro.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Bellizzi e di tutta la zona, che si stringe attorno alle famiglie delle giovani vittime.