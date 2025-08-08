Il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello ha ufficialmente conferito le deleghe ai componenti della Giunta Comunale, dando così piena operatività al nuovo esecutivo cittadino.

Di le deleghe assegnate ai singoli assessori:

– Giovanni Visco (Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Turismo, Cultura);

– Daniela Gianna (Bilancio, Tributi, SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Fondi PNRR, Gentilezza);

– Francesco De Simone (Sport, Politiche Giovanili, Ecologia, Arredo Urbano, Cimitero;

– Rossella Staiano (Politiche Sociali, Pari Opportunità, Scuola, Volontariato, Gemellaggi, Trasporto Pubblico Locale);

– Vincenzo Cioffi (Polizia Municipale, Sicurezza, Legalità, Protezione Civile, Monte Faito).

“Con l’assegnazione delle deleghe si completa l’assetto operativo della nostra amministrazione. Abbiamo formato una squadra coesa e competente, pronta a lavorare al servizio della comunità di Vico Equense, con spirito di collaborazione e attenzione alle esigenze di tutti i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.