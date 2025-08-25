Un controllo di routine si è trasformato in un importante sequestro di droga a Scampia. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato con 800 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile della propria auto.

Il controllo e la scoperta

Il fermo è avvenuto in via Vicinale Tavernola, a San Pietro, lungo la strada che collega il quartiere napoletano con il comune di Mugnano. Gli agenti del commissariato di Scampia, dopo un primo controllo dei documenti, hanno deciso di ispezionare il veicolo.

Sotto il sedile del conducente è stata rinvenuta una busta contenente la droga, suddivisa in cinque involucri, insieme a 5.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

L’ipotesi degli investigatori

Secondo gli inquirenti, la quantità sequestrata supera di gran lunga lo spaccio al dettaglio: è quindi plausibile che la sostanza fosse destinata a una compravendita o a essere nascosta in un deposito. Una volta rivenduta nelle piazze di spaccio, la cocaina avrebbe fruttato circa 50.000 euro.

Arresto e indagini in corso

Per il 40enne, con precedenti specifici, sono scattate le manette con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Restano in corso accertamenti per chiarire la provenienza della droga e i possibili collegamenti con la rete di spaccio locale.