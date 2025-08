Pubblicato sul portale InPA il nuovo Maxi-Avviso ASMEL 2025, relativo alla Selezione Unica per la formazione di 37 Elenchi di idonei finalizzati alle assunzioni negli Enti Locali aderenti all’Accordo Aggregato ASMEL.

La procedura è regolamentata dall’art. 3-bis del Decreto Legge n. 80/2021 (Decreto Reclutamento) e rappresenta un’alternativa strutturata e semplificata rispetto ai tradizionali concorsi pubblici, consentendo agli enti di accedere a elenchi di candidati idonei in tempi ridotti, attraverso modalità flessibili e interamente digitalizzate.

Cos’è l’Elenco di Idonei ASMEL

L’Elenco di Idonei è una modalità di selezione che permette agli Enti Locali di reclutare personale attraverso una procedura aggregata e semplificata, anziché ricorrere a concorsi singoli o allo scorrimento di graduatorie di altri enti.

Questo sistema si distingue per:

Tempi rapidi di assunzione (4–5 settimane)

Selezioni digitali, con preselezioni da remoto

Possibilità per i candidati di scegliere liberamente a quali interpelli partecipare

Procedure flessibili, adattabili ai fabbisogni reali delle amministrazioni

Dal suo avvio, il sistema ha già portato a oltre 900 assunzioni concluse e 500 ulteriori in corso, confermando la validità operativa del modello.

Profili professionali ricercati nel Maxi-Avviso 2025

Il bando ASMEL 2025 comprende profili professionali di tre ex categorie contrattuali:

Categoria D: profili laureati, Categoria C: profili diplomati, Categoria B: operai e addetti specializzati

Tra le principali novità del 2025 si segnalano:

Addetto Biblioteca (ex categoria B)

Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico (ex categoria D)

Tempistiche e modalità di candidatura

Apertura candidature: dal 15 settembre 2025

Modalità di candidatura: esclusivamente online tramite il portale inPA.gov.it

I candidati interessati dovranno registrarsi alla piattaforma e seguire le istruzioni per l’invio della propria candidatura ai profili di interesse.

Come aderire all’Accordo Aggregato ASMEL

Gli Enti Locali che intendono utilizzare gli Elenchi di Idonei per effettuare assunzioni possono aderire all’Accordo Aggregato ASMEL, trasmettendo la relativa delibera di adesione secondo le modalità indicate nella sezione dedicata del sito ufficiale ASMEL.