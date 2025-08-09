Un vasto incendio sta interessando da ieri pomeriggio i boschi di Terzigno, estendendosi fino al versante del Monte Somma all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Le aree coinvolte comprendono i territori comunali di Terzigno e Ottaviano, fino a quota 1.050 metri.

Le dinamiche dell’incendio

Le fiamme, spinte dal vento e dalle temperature elevate, hanno rapidamente risalito il crinale, rendendo complesso l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono entrate in azione squadre antincendio a terra e mezzi aerei, impegnati fino al tramonto. Al calare del sole, le operazioni sono state interrotte per motivi di sicurezza.

Colonna di fumo visibile fino a Napoli

Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche da diversi punti della città di Napoli e dai comuni limitrofi.

Evoluzione nelle ultime ore

Nelle ore più recenti, l’incendio ha continuato ad avanzare verso la zona boschiva, avvicinandosi ai sentieri naturalistici del parco. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali evacuazioni preventive e nuove azioni di contenimento.