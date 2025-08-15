Un giovane di 20 anni, residente a Napoli, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Marciana Marina con l’accusa di truffa. La segnalazione è partita da un cittadino elbano, che ha sporto querela dopo essere stato raggirato nell’acquisto di ricambi per auto su un sito di annunci online. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe pubblicato un’inserzione per la vendita di pezzi di ricambio mai esistiti, corredandola di fotografie ingannevoli per renderla più credibile. Convinta della veridicità dell’offerta, la vittima ha effettuato un bonifico di 650 euro come pagamento.

Dopo l’incasso, però, il venditore si è reso irreperibile e la merce non è mai stata consegnata. Grazie al monitoraggio dell’account utilizzato per l’annuncio, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto truffatore.

Sono attualmente in corso accertamenti su altre possibili transazioni riconducibili allo stesso profilo, per verificare se il giovane sia coinvolto in ulteriori episodi di truffa con lo stesso modus operandi. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi di una serie di raggiri, fenomeno purtroppo in crescita nel commercio online.