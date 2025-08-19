Il bonus età 2025 è una delle agevolazioni più attese dagli italiani. Se hai compiuto gli anni quest’anno, oltre agli auguri, potresti ricevere un vero e proprio “regalo” dallo Stato: 275 euro direttamente in busta paga.

Cos’è il bonus età 2025

Il bonus età 2025 è un beneficio economico per i lavoratori che:

Hanno compiuto 62 anni di età, oppure

Hanno accumulato 42 anni e 10 mesi di contributi previdenziali.

Si tratta di un rinnovo del bonus Maroni in busta paga, pensato per chi potrebbe andare in pensione ma decide di continuare a lavorare.

Vantaggi principali:

Incremento netto in busta paga di circa 275 euro, non tassati

Trasferimento automatico anche in caso di cambio azienda

Possibilità di recupero tramite conguagli da parte del datore di lavoro

Attenzione: versando meno contributi previdenziali IVS, si ridurrà l’importo della pensione futura. La scelta finale dipende quindi dalla vostra strategia economica e previdenziale.

Come fare domanda

Per richiedere il bonus età 2025, la procedura è completamente digitale:

Inviare la domanda tramite il sito INPS

L’INPS verifica il rispetto dei requisiti (età e contributi)

Se la domanda è approvata:

L’ente invia conferma sia al lavoratore che al datore di lavoro

Il bonus viene automaticamente erogato in busta paga

Eventuali somme arretrate possono essere recuperate tramite conguagli

Chi può beneficiarne

Il bonus è rivolto a chi:

Ha raggiunto i 62 anni di età, oppure

Ha maturato 42 anni e 10 mesi di contributi

È pensato per i lavoratori che decidono di rinviare la pensione, guadagnando un bonus immediato in busta paga.

Pro e contro

Pro:

Aumento netto dello stipendio senza tassazione

Beneficio immediato

Contro:

Riduzione della pensione futura a causa dei minori contributi versati

Consiglio pratico

Valuta attentamente l’impatto del bonus sulla tua pensione futura. Questo incentivo può essere utile a chi ha bisogno di un incremento immediato dello stipendio, ma la scelta deve essere ponderata in base ai propri piani previdenziali.