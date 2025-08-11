È una discarica il primo belvedere sulla valle del Sarno e il Vesuvio.

“Abbiamo ripreso con video e fotografie perché auspichiamo che si intervenga -dichiara Agostino Ingenito, coordinatore del Comitato che da anni si batte per la tutela dei cittadini e del territorio- il versante in cui si trova la discarica è in territorio di Sant’Egidio del Monte Albino, ma il balletto di competenze tra Provincia di Salerno, Comuni e Consorzio e credo pure comunità montana, non consente di mettere mano alla rimozione di questa ed altre discariche. Per il Comitato è necessario che la politica agisca per mettere ordine nelle competenze. Non può un bene naturalistico ricadente in area Unesco per la tutela della Costiera Amalfitana, non avere un governo efficace nella gestione del sito – commenta Ingenito – Non si sono ancora spente le fiamme sul Vesuvio e il rischio di incendi si fa alto anche per il versante dei Monti Lattari. Ci si domanda inoltre se è attivo il monitoraggio previsto dell’agenzia regionale antincendio e semmai siano state segnalate le varie discariche di rifiuti presenti in uno dei percorsi più frequentati per raggiungere la Costa d’Amalfi e Ravello – conclude Ingenito.