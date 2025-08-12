Tragedia ieri mattina sull’autostrada Napoli–Salerno, nei pressi dello svincolo di Torre Annunziata Scavi, dove una donna di 54 anni, Valeria Fidente, originaria di Afragola e residente a Napoli, ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima viaggiava in moto insieme al marito, un 60enne napoletano, quando il mezzo a due ruote è entrato in contatto laterale, ad alta velocità, con un’automobile.

L’impatto e i soccorsi

La caduta è stata fatale per la 54enne, deceduta sul colpo. Il marito, invece, ha riportato gravi ferite ed è trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo i sanitari, le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, il personale Anas e due ambulanze del 118. Per la donna non c’era nulla da fare, mentre il marito è stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale.

Pirata della strada rintracciato

L’automobilista coinvolto, rimasto illeso, non si è fermato a prestare soccorso. Lo hanno rintracciato poco dopo dagli agenti della sottosezione di Angri ed è ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d’inchiesta e dovrà chiarire se la fuga sia stata dettata dalla paura o da una mancata percezione dell’accaduto.

Rilievi e traffico in tilt

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati. L’autostrada, in direzione sud, è rimasta chiusa per diverse ore, con deviazioni sulla viabilità urbana e pesanti ripercussioni sul traffico. La circolazione è stata ripristinata solo nel primo pomeriggio, dopo i rilievi della polizia stradale.

La salma di Valeria Fidente è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Gli investigatori attendono di poter ascoltare il marito non appena le sue condizioni lo consentiranno.