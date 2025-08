Secondo le statistiche, il mese di agosto è il preferito dagli italiani per andare in vacanza. Quest’anno, ben 18,1 milioni di italiani partiranno per una vacanza, con una spesa prevista di 975 euro pro capite, per un totale di 17,6 miliardi di euro che contribuiranno alla formazione del PIL.

In Italia: il 68% degli italiani sceglierà destinazioni nazionali, con 4 su 10 che si sposteranno oltre i confini della propria regione. Le regioni più scelte sono:

– Emilia Romagna

– Toscana

– Trentino Alto Adige

– All’estero: il 32% degli italiani partirà per destinazioni estere, con le prime tre mete più scelte:

– Spagna

– Francia

– Grecia

Per quanto riguarda le tipologie di vacanza, il mare rimane la scelta preferita (26%), seguito dalla montagna (11%) e dalla ricerca di luoghi immersi nella natura (11%).

Chi resta a casa:

– Il 72% degli italiani prevede di concedersi una pausa estiva tra luglio e settembre, con un calo di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

– Le motivazioni di chi rinuncia alle ferie estive sono principalmente di natura economica, seguite da impegni familiari non conciliabili con l’allontanamento da casa.

– Un quarto degli italiani dichiara di non essere solito fare vacanze in questo periodo dell’anno.

Agosto rimane il mese preferito per le vacanze estive in Italia, ma si nota una tendenza verso una maggiore distribuzione delle vacanze nel corso dell’anno.