Dopo un’attività investigativa durata settimane, gli agenti della Polizia Municipale di Cercola hanno effettuato un blitz in un fondo situato in corso Domenico Riccardi 324. Nel terreno, esteso per circa 10mila metri quadrati, erano stati realizzati diversi gazebo in legno, una struttura in metallo e un parco giochi per bambini. L’area, attrezzata con numerose sedie e tavoli, sembrava essere utilizzata per eventi e feste private.

Tutte le opere sono risultate abusive, realizzate senza alcuna autorizzazione, e il fondo si trova inoltre in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Per questi motivi, l’intera area è stata sequestrata a scopo penale.

Padre e due figli, tutti originari di Napoli, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati connessi alle costruzioni abusive.

Il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, ha espresso il proprio apprezzamento per l’operazione:

«Mi congratulo con la Polizia Municipale per il lavoro svolto con grande professionalità. Al comandante Vincenzo Montella e ai suoi uomini va il ringraziamento mio e di tutta l’amministrazione per il costante impegno a garantire sicurezza e legalità, anche durante questa settimana di Ferragosto».