Momenti di panico a Roma, nei pressi di piazzale della Radio, dove un uomo ubriaco ha tentato di sottrarre una bambina di 7 anni alla madre in piena strada. L’episodio è avvenuto la sera del 27 luglio. L’aggressore, un cittadino romeno di 44 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, è arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Secondo la ricostruzione fornita dai militari, l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, si sarebbe avvicinato improvvisamente alla madre e alla bambina, riuscendo a sottrarre la minore per alcuni istanti. La madre, però, ha reagito prontamente, è riuscita a riprendersi la figlia e a rifugiarsi in un negozio della zona, dove ha trovato aiuto.

L’aggressore, armato di una bottiglia, ha tentato di seguirle e minacciarle. Solo il pronto intervento di alcuni passanti e del padre della bambina ha impedito ulteriori conseguenze: il 44enne è stato bloccato poco prima dell’arrivo dei carabinieri, allertati da più segnalazioni al numero di emergenza 112.

L’uomo è condotto in caserma e sottoposto a fermo in attesa del giudizio. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.