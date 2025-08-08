Un uomo di 80 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in mare al “Lido Azzurro” di Torre Annunziata. L’anziano, che era in compagnia della figlia e di altri familiari, si era tuffato per rinfrescarsi dopo aver trascorso un po’ di tempo sotto l’ombrellone, cercando sollievo dal caldo intenso.

Appena entrato in acqua, però, ha accusato un malore che è stato subito notato dagli altri bagnanti presenti. Il personale dello stabilimento balneare ha prontamente allertato il 118, che è intervenuto con un’ambulanza. Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto di Torre Annunziata.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo l’anziano non ce l’ha fatta. Secondo quanto emerso, l’uomo soffriva di patologie cardiache e aveva già avuto in passato problemi di salute simili.

La tragedia ha profondamente colpito la famiglia e ha suscitato grande sgomento tra i bagnanti presenti sul posto in quel momento.