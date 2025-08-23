Nel 2025 frequentare l’università può essere meno oneroso grazie a una serie di bonus e agevolazioni economiche pensate per studenti e famiglie. Detrazioni fiscali, sconti sulle tasse universitarie, contributi per l’alloggio: il pacchetto di misure disponibili punta a rendere l’istruzione superiore più accessibile.

Ecco una panoramica aggiornata dei principali bonus universitari 2025, dei requisiti richiesti e delle modalità per fare domanda.

1. Detrazione fiscale per le spese universitarie

Chi sostiene spese per l’università – dalle tasse di iscrizione ai master, dottorati e viaggi didattici organizzati dagli atenei – ha diritto a una detrazione del 19%.

La detrazione vale sia per atenei pubblici sia privati.

I limiti annuali vengono definiti dal Ministero dell’Istruzione.

Per ottenerla è necessario indicare le spese nel modello 730 o Redditi PF e conservare tutte le ricevute.

2. Bonus affitto per studenti fuori sede

Il bonus affitto studenti universitari 2025 consente una detrazione fiscale pari al 19% delle spese di locazione, fino a un massimo di 2.633 euro l’anno.

Requisiti principali:

ISEE non superiore a 20.000 euro.

Studente iscritto a un’università statale senza residenze universitarie disponibili.

Non beneficiare di altri aiuti per l’alloggio (es. contributi regionali o altre detrazioni IRPEF).

Non essere fuori corso da più di un anno.

Requisiti di merito:

Studenti al secondo anno: almeno 10 CFU entro il 10 agosto dell’anno precedente.

Studenti ad anni successivi: almeno 25 CFU nei 12 mesi precedenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che risultano iscritti per più volte al primo anno, mentre gli studenti con disabilità (art. 3 L. 104/1992) sono esentati dai requisiti di merito.

3. No Tax Area e riduzioni sulle tasse universitarie

Gli studenti con un ISEE fino a 20.000 euro rientrano nella No Tax Area e ottengono l’esonero totale o parziale dalle tasse universitarie (escluse tassa regionale e imposta di bollo).

Per chi supera di poco la soglia, sono previste riduzioni progressive:

80% per ISEE fino a 22.000 euro.

50% per ISEE fino a 24.000 euro.

4. Bonus Giovani Under 31

Il Bonus Giovani 2025 è pensato per favorire l’indipendenza abitativa dei ragazzi tra i 20 e i 31 anni non compiuti.

Come funziona:

Detrazione del 20% sui canoni di locazione.

Reddito annuo massimo: 15.493,71 euro.

L’immobile deve essere abitazione principale, non seconda casa.

Contratto regolarmente registrato e non con genitori o parenti stretti.

Se il contratto è cointestato, la detrazione viene ripartita in proporzione tra gli intestatari.

Come richiedere i bonus universitari 2025

Il primo passo è compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’ISEE universitario. Ci si può rivolgere a un CAF o a un ente abilitato.

Documenti necessari:

Contratto di affitto registrato (per fuori sede).

Ricevute delle spese universitarie.

Certificato di iscrizione all’università.

Bonus affitto in dichiarazione dei redditi:

Nel modello 730/2025, quadro E (righi E8–E10), va inserito:

Codice “18” in colonna 1.

Importo dei canoni pagati in colonna 2.

I pagamenti devono essere sempre tracciabili (bonifici o pagamenti elettronici).

