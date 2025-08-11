Momenti di paura ieri pomeriggio in un complesso turistico di via Madonna del Pantano a Licola, dove un ragazzo di 16 anni ha rischiato di annegare nella piscina della struttura. Il giovane, dopo un tuffo, avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella zona più profonda della vasca, con circa tre metri di acqua.

L’intervento provvidenziale

Un bagnante presente in piscina si è accorto subito della situazione e si è tuffato per soccorrere il minorenne. Tra le urla dei genitori e dei presenti, il ragazzo è stato portato a bordo piscina, dove il soccorritore ha effettuato manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari del 118.

Il giovane è stato poi trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per ulteriori accertamenti.

Il racconto del salvataggio

A salvare il 16enne è stato Ciro Cocozza, attore di San Giovanni a Teduccio, che ha descritto quei momenti concitati:

“Ero seduto a bordo piscina con mia figlia, il fidanzato e mia sorella quando ho sentito urlare alcuni ragazzi. Mi sono girato, l’ho visto in difficoltà e non ho esitato a tuffarmi. L’ho portato fuori e l’ho rianimato. Aveva gli occhi spalancati. Poi è arrivata l’ambulanza e lo ha portato via. Spero stia bene”.

Il ragazzo, di origini nordafricane, si trovava in piscina con i genitori e i fratelli più piccoli per una giornata di svago.