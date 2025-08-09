Tragedia a Buddusò, in provincia di Sassari. Mario Pusceddu, 51 anni, soccorritore del 118, è stato ucciso con diversi colpi di pistola da una persona che poi si è data alla fuga. L’omicidio è avvenuto davanti alla sede del 118, dove Pusceddu stava cenando con alcuni colleghi.

La dinamica dell’agguato

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Sassari, l’assassino è arrivato a piedi, ha bussato alla porta e chiamato per nome la vittima. Quando Pusceddu ha aperto, è stato colpito mortalmente. L’aggressore si è poi allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Un precedente episodio violento

Gli investigatori stanno valutando se l’omicidio possa essere collegato a un fatto avvenuto alcuni mesi fa, quando Pusceddu era stato ricoverato per una profonda ferita alla testa, causata da un’aggressione subita mentre si trovava in auto in una piazzola di sosta.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e acquisendo immagini da eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. Al momento non sono stati resi noti elementi sul movente o sull’identità del killer.