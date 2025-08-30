Un 37enne etiope è stato arrestato in flagranza differita con l’accusa di omicidio volontario aggravato per l’uccisione di un 40enne catanese. Il delitto è avvenuto davanti a un parcheggio di un supermercato in corso Sicilia, nel cuore di Catania, dove l’indagato svolgeva l’attività illegale di posteggiatore abusivo.

L’arresto e le indagini

L’uomo è stato bloccato da carabinieri e polizia e trasferito in carcere. Domani sarà interrogato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta procuratrice Martina Nunziata Bonfiglio, titolari dell’inchiesta.

Secondo quanto trapelato, il 37enne sarebbe stato trovato ancora sporco di sangue mentre cercava di lavarsi presso una fontanella pubblica. Agli investigatori avrebbe ammesso subito di essere l’autore del delitto, senza però fornire spiegazioni sul movente.

L’ipotesi sul movente

Gli inquirenti ritengono che la causa dell’aggressione sia riconducibile a una lite legata all’attività di posteggiatore abusivo nella zona, particolarmente trafficata e frequentata da automobilisti in cerca di parcheggio.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e ricostruire i momenti che hanno portato all’omicidio.