Nel tentativo di evitare il traffico, un uomo di 34 anni ha escogitato un metodo tanto insolito quanto illecito: ha collegato il proprio cellulare allo stereo dell’auto per riprodurre il suono delle sirene delle forze dell’ordine, cercando così di farsi largo tra le auto incolonnate. L’episodio si è verificato a Giugliano in Campania.

La manovra, però, non è passata inosservata: tra i veicoli fermi in coda era presente anche una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile locale, che ha immediatamente notato l’anomalia. I militari si sono messi all’inseguimento del veicolo, che procedeva a velocità sostenuta tra le auto, simulando un intervento d’emergenza.

Una volta raggiunto, i carabinieri hanno scoperto che il suono proveniva dall’abitacolo e non da un dispositivo autorizzato. Le sirene erano infatti riprodotte tramite impianto audio collegato a uno smartphone. All’interno dell’auto erano presenti anche quattro passeggeri.

Il conducente è stato sottoposto ad alcol test, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre che per l’uso improprio di segnali acustici d’emergenza.