Momenti di tensione ieri sera ad Ascea Marina, dove una lite tra turisti si è trasformata in una rissa nei pressi delle giostre, un’area solitamente affollata da famiglie e bambini.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, quattro turisti napoletani avrebbero iniziato a discutere animatamente. La discussione, nel giro di pochi minuti, sarebbe degenerata in spintoni e pugni, sotto lo sguardo preoccupato dei passanti.

Alcuni cittadini hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno riportato la calma e identificato i presenti.

Denunce e conseguenze

Al momento non risultano denunce formali legate all’accaduto, ma le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica della lite.

Un episodio che preoccupa i residenti

La rissa ha destato allarme tra i cittadini e i villeggianti, soprattutto per il luogo in cui si è verificata, un’area frequentata ogni sera da famiglie con bambini. L’episodio ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nelle località turistiche durante la stagione estiva.