Nuovo episodio di criminalità a Mappatella Beach, spiaggia pubblica di Napoli spesso al centro di polemiche per problemi di degrado e microcriminalità. Due giovani turisti russi hanno denunciato di essere stati derubati dei loro averi mentre facevano il bagno.

Il racconto dei turisti

«Ci siamo allontanati per soli cinque minuti per fare un bagno, quando siamo tornati non c’era più nulla», hanno raccontato i due ragazzi alla presenza del deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, giunto sul posto per un sopralluogo.

I ladri hanno portato via vestiti, occhiali da sole e la card dell’albergo. Fortunatamente i giovani non avevano con sé denaro né cellulari, lasciati in camera per precauzione.

L’appello di Borrelli

«Da tempo chiediamo l’istituzione di una task force di polizia dedicata alle spiagge pubbliche di Napoli e ai luoghi più affollati e a rischio – ha dichiarato Borrelli –. Una città a vocazione turistica non può offrire ai visitatori lo spettacolo di furti continui nei luoghi simbolo».

Il deputato ha ricordato che nei giorni scorsi un blitz delle forze dell’ordine aveva portato alla luce un deposito di merce rubata e attrezzi da scasso nascosti nella zona interdetta della Villa Comunale.

Sicurezza e contrasto alla criminalità

«Bisogna stare col fiato sul collo dei criminali – ha aggiunto Borrelli – assicurando pene certe e contrastando il senso di impunità dilagante. Napoli deve essere una città sicura e accogliente, sia per chi ci vive che per chi viene a visitarla».