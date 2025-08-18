Una vicenda drammatica si è verificata a Marina di Caulonia, nella Locride, dove una donna piemontese di 30 anni ha partorito da sola in riva al mare, durante una vacanza in Calabria, per poi rinunciare alla bambina.

Il parto in spiaggia

Secondo quanto ricostruito, la donna, avvertite le contrazioni, avrebbe scelto di non recarsi in ospedale ma di andare in spiaggia. Entrata in acqua, ha dato alla luce la neonata, del peso di circa tre chilogrammi.

Dopo il parto la 30enne avrebbe tagliato da sola il cordone ombelicale e abbandonato la piccola vicino a dei cespugli.

I soccorsi

Alcuni ragazzi presenti in spiaggia hanno notato la scena e allertato immediatamente i soccorsi.

La donna e la neonata sono state trasferite all’ospedale di Locri, dove entrambe hanno ricevuto le cure necessarie. Le condizioni della piccola sono buone: ora è ricoverata nel reparto di Pediatria.

La decisione della madre

Giunta in ospedale, la donna ha dichiarato al personale sanitario di non volersi occupare della bambina e di voler rinunciare alla potestà genitoriale.

Salvo ripensamenti, la neonata sarà presto affidata a una famiglia, su disposizione dell’autorità giudiziaria e con il supporto dei servizi sociali.