Un turista scozzese di 51 anni denunciato per furto aggravato dopo essere sorpreso con cinque pietre e un frammento di laterizio sottratti illegalmente dal Parco archeologico di Pompei.

Il furto e la segnalazione

L’uomo aveva prelevato alcuni pezzi di pavimentazione da una delle strade dell’antica città e li aveva nascosti nello zaino. A notare l’episodio è stata una guida turistica in servizio, che ha immediatamente avvisato la direzione del Parco e il corpo di vigilanza di piazza Esedra.

L’intervento dei carabinieri

Allertati i militari del posto fisso Scavi, il turista è fermato nei pressi della stazione EAV di Villa dei Misteri. Durante il controllo, nello zaino sono ritrovati i reperti sottratti, poi recuperati e restituiti al Parco archeologico.

Le dichiarazioni del direttore

Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, ha elogiato l’intervento tempestivo della guida e la collaborazione tra custodi, addetti alla vigilanza e Carabinieri, sottolineando l’importanza della sinergia per la tutela del patrimonio culturale.