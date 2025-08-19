La Polizia di Stato – squadra nautica di Napoli sta indagando sul decesso di un uomo di 83 anni, cittadino britannico, trovato senza vita nella piscina della nave da crociera Marella Voyager, battente bandiera malese e attualmente ancorata nel porto partenopeo.

Le prime ricostruzioni

Secondo quanto emerso da una prima analisi del cadavere, l’anziano, originario della Scozia, sarebbe colto da un improvviso malore mentre si trovava a bordo della nave. Non sono riscontrati segni di violenza.

La decisione della Procura

Dopo i rilievi e le verifiche mediche, il pubblico ministero ha confermato che la morte del turista è avvenuta per cause naturali. A seguito di tale accertamento, la salma è liberata e messa a disposizione dei familiari.

Una tragedia durante la crociera

L’episodio ha destato grande cordoglio tra i passeggeri e l’equipaggio della Marella Voyager, che in questi giorni fa tappa nel porto di Napoli nell’ambito del proprio itinerario nel Mediterraneo.