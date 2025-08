A Terzigno, in provincia di Napoli, i Carabinieri sono intervenuti prontamente a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato una persona sospetta nei pressi di un condominio. Giunti sul posto, i militari hanno identificato un uomo di 43 anni, originario della provincia di Caserta e già noto alle forze dell’ordine.

Durante il controllo, l’uomo è trovato in possesso di 1.000 euro in contanti e diversi gioielli. Un’immediata attività investigativa ha consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima: una donna di 70 anni era finita vittima di una truffa nota come “la truffa della finta cauzione”, con la quale era indotta a consegnare denaro e oggetti di valore per aiutare, secondo il racconto del truffatore, la figlia appena arrestata.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, l’uomo è arrestato e la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.

Il caso si inserisce in un quadro allarmante: dal 1° gennaio a oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato 71 persone per reati simili, con un aumento dei soggetti giovanissimi coinvolti. Altre 36 persone sono denunciate per truffe e reati connessi.