Questa mattina, all’alba, un cadavere è stato rinvenuto sul lungomare di Napoli, precisamente a Mappatella Beach. A segnalare la presenza del corpo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La vittima è un uomo algerino di 28 anni. Secondo le prime informazioni, sul corpo non sarebbero presenti segni evidenti di violenza. La salma è stata sequestrata e posta sotto custodia in attesa delle indagini.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per effettuare tutti i rilievi del caso. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire le circostanze della morte e identificare eventuali testimoni.