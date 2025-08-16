Questa mattina, a Castellammare di Stabia, comune in provincia di Napoli, è scoperto il corpo senza vita di un uomo di 65 anni all’interno di un’abitazione situata in via Santo. L’allarme è dato dagli operatori del 118, intervenuti dopo una segnalazione, che hanno subito richiesto l’intervento della Squadra Mobile e del commissariato locale. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ormai privo di vita e hanno avviato tutti i protocolli previsti per casi di questo genere. Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che l’uomo sia stato accoltellato. I rilievi sono ancora in corso.

La polizia scientifica sta attualmente effettuando i rilievi all’interno dell’abitazione per cercare di ricostruire le dinamiche della morte e chiarire le cause del decesso. Gli investigatori si stanno concentrando sulle ore precedenti l’evento, analizzando ogni possibile elemento utile a comprendere cosa sia accaduto. Si tratta di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, mentre le autorità locali confermano che le indagini sono in corso e che saranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Il ritrovamento ha riportato l’attenzione sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nelle abitazioni della città, sottolineando l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari. Le autorità invitano la cittadinanza a collaborare, fornendo eventuali informazioni che possano aiutare a chiarire i contorni di questo triste episodio, mentre i rilievi proseguiranno fino a quando gli esperti non avranno completato tutti gli accertamenti necessari.