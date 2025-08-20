Tragedia in pieno centro cittadino a Marano, dove una donna anziana è ritrovata morta nella sua abitazione. Il corpo, in avanzata decomposizione, è scoperto dopo diversi giorni dal decesso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal personale del 118, intervenuti sul posto, la donna sarebbe deceduta per cause naturali. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che, preoccupati per i forti odori provenienti dall’appartamento, hanno allertato i soccorsi.

Quando le forze dell’ordine hanno fatto ingresso nell’abitazione, la situazione è apparsa subito chiara: il decesso risaliva a tempo e nessuno, fino a quel momento, aveva avuto notizie della donna.

L’anziana era conosciuta in città anche per la sua storia familiare: era infatti la moglie di un ex assessore comunale, in carica tra gli anni ’80 e ’90. Una figura che, a suo tempo, aveva ricoperto un ruolo di rilievo nella vita politica locale.

Il ritrovamento ha destato forte impressione tra i residenti della zona, che hanno espresso tristezza e amarezza per una morte avvenuta nel silenzio e nella solitudine. Ancora una volta, un episodio che riaccende i riflettori sul tema delle persone anziane che vivono da sole, spesso senza una rete di sostegno familiare o sociale.