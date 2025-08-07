Profondo cordoglio a Caserta per la scomparsa di Erica Rezzuti, nota speaker radiofonica dell’emittente Primarete. La donna, 42 anni, è morta improvvisamente nel sonno, lasciando sgomenti familiari, amici e colleghi. Una notizia che si è diffusa rapidamente, suscitando emozione e incredulità anche tra gli ascoltatori che da anni la seguivano con affetto.

Erica era una presenza familiare per molti, grazie alla sua voce inconfondibile e alla capacità di comunicare con empatia, equilibrio e competenza. Appassionata di musica e comunicazione, aveva saputo costruire nel tempo un forte legame con il pubblico, diventando un punto di riferimento nel panorama radiofonico casertano.

I funerali si terranno oggi, 7 agosto, presso la Tenda di Abramo, a Caserta. Sarà l’occasione per un ultimo saluto da parte di chi le ha voluto bene e di quanti l’hanno conosciuta e apprezzata, anche solo attraverso le frequenze radio.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di affetto e cordoglio: molti ricordano Erica come una professionista seria, sensibile e sempre disponibile al dialogo. «Mi è venuto un colpo», scrive un ascoltatore. «Non ho parole», commenta un’amica, esprimendo il senso di smarrimento condiviso da tutta la comunità.